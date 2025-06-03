İran, ABD'nin Nükleer Teklifine Yanıt Hazırlıyor

İran, ABD'nin Nükleer Teklifine Yanıt Hazırlıyor
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Umman aracılığıyla ilettiği resmi nükleer teklifine karşılık vermek için hazırlık yaptıklarını açıkladı. İran, uranyum zenginleştirme hakkına ve yaptırımların kaldırılmasına saygı gösterilmesini şart koşarken, ABD bu konuda taviz vermeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Umman aracılığıyla ilettiği resmi nükleer teklifine yanıt hazırladıklarını açıkladı. Tahran, uranyum zenginleştirme hakkına saygı gösterilmesini ve yaptırımların kaldırılmasını şart koşarken, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, bu konuda taviz vermeyeceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakerelerle ilgili, ABD'den gelen resmi teklife uygun bir yanıt hazırladıklarını söyledi.

Abbas Arakçi, kabine oturumunda, ABD ile yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerin son durumu ve Umman tarafından iletilen teklif hakkında üyelere bilgi verdiğini bildirdi.

İran, söz konusu öneriyi, 31 Mayıs Cumartesi günü Tahran'ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad el Busaidi'den aldı. Arakçi, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşim Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad el Busaidi, İran halkının ilkeleri, ulusal çıkarları ve hakları doğrultusunda uygun bir şekilde yanıtlanacak olan ABD önerisinin unsurlarını sunmak üzere bugün Tahran'a kısa bir ziyarette bulundu" dedi.

ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff tarafından hazırlanan öneri, iki tarafın nisan ayı başında müzakerelere başlamasından bu yana İran'a gönderilen ilk resmi öneri olma özelliğini taşıyor.

Müzakerelerde ülkelerini temsil eden Witkoff ve Arakçi, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla şu ana kadar beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirdi. İran, herhangi bir anlaşmanın uranyum zenginleştirme hakkına saygı göstermesi ve İran ulusuna karşı uygulanan yaptırımları kaldırması gerektiğini savunuyor.

Trump: "İran anlaşması, hiçbir şekilde uranyum zenginleştirmesine izin vermeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la yapılan herhangi bir nükleer anlaşma kapsamında İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Tahran da enerji üretimi için uranyum zenginleştirme uygulamalarını gerçekleştirdiklerini savundu.

Trump, ayrıca İran'la olan bu çıkmazdan selefi Joe Biden'ı sorumlu tutarak, "Demokratların İran'ın 'zenginleştirmesini' uzun zaman önce durdurması gerektiğini" söyledi.

Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldiği Kahire'de yaptığı konuşmada, "Eğer amaç İran'ı barışçıl faaliyetlerinden mahrum bırakmaksa, o zaman kesinlikle bir anlaşmaya varılamayacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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