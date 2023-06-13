İran, ABD'nin İHA fabrikası iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin İran'ı Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) fabrikası inşası için malzeme göndermekle itham ettiği iddiayı yalanladı.

TAHRAN, 13 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin İran'ı Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) fabrikası inşası için malzeme göndermekle itham ettiği iddiayı yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Kenani, Pazartesi günkü haftalık basın toplantısında Beyaz Saray tarafından öne sürülen, Tahran'ın "geçen ay Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için yüzlerce silahlı insansız hava aracı gönderdiği" yönündeki iddiaya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

İran'ın bu tür "siyasi amaçlı" iddiaları reddettiğini söyleyen Kenani, İran ile Rusya arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin Rusya-Ukrayna çatışmalarından önce başladığını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby Cuma günü yaptığı açıklamada, "Mayıs itibarıyla Rusya, İran'dan yüzlerce tek yönlü saldırı İHA'sı ve İHA üretimiyle ilgili ekipman teslim aldı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın İran'dan gelen insansız hava araçlarını kullanarak son haftalarda Kiev'e saldırılar düzenlediğini belirten Kirby, "İran'ın Rusya'ya kamikaze insansız hava araçları vermesine karşılık Moskova'nın İran'a füze, elektronik ve hava savunma gibi konularda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir savunma işbirliği sunduğunu" dile getirmişti.