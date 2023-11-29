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İran, ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisini İHA'larla Takip Etti

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İran'ın Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla ABD'nin Eisenhower uçak gemisini takip ettiğine dair görüntüler yayımlandı. İran Deniz Kuvvetleri'nin gemiyi tespit ederek takip ettiği belirtildi.

İran'ın, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) ABD'nin Eisenhower uçak gemisini takip ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

İran resmi ajansı IRNA haberinde, olaya ait olduğu ileri sürülen görüntüleri paylaştı.

Haberde, İran Deniz Kuvvetleri'nin, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla ABD'nin Eisenhower uçak gemisini tespit ederek takip ettiği aktarıldı.

Paylaşılan görüntülerde bir uçak gemisi ile kendisine eşlik eden fırkateynin ilerlediği görülürken tarihin 26 Kasım'ı ve saatin de 09.18'i göstermesi dikkati çekti.

Kaynak: AA / Dünya

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