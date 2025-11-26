İran, ABD ile Nükleer Müzakerelere Hazır Olduğunu Açıkladı

(ANKARA) - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Tahran'ın nükleer dosya konusunda Washington ile müzakereler yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

Laricani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerikalılar kendilerini her küresel gelişmenin dönüm noktası olarak göstermeye çalışıyor, ancak bu bir tür öz aldatmadır. Biz yapay değil, gerçek müzakereleri kabul ediyoruz ve herhangi bir müzakerenin sonucu önceden belirlenmemelidir" dedi.

ABD ve İran bu yıl Umman arabuluculuğunda beş tur nükleer müzakere gerçekleştirmiş, ancak kesin bir sonuca ulaşılamadan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları neticesinde görüşmeleri durdurmuştu. İsrail'in saldırısına ABD de savaş uçakları ile İran'ın önemli nükleer tesislerini hedef alarak katılmıştı.

Laricani bu ayın başında yaptığı açıklamada, daha önce İran ile Avrupa ülkeleri (Fransa, Almanya ve İngiltere) arasında ve yine İran ile ABD arasında yapılan müzakerelerin "İran füzelerinin menzilini 500 kilometrenin altına düşürme" yönünde sunulan bir ön koşul nedeniyle başarısız olduğunu söylemişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de birkaç gün önce yaptığı açıklamada, ülkesinin Washington ile nükleer program konusunda bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu ancak anlaşmanın dengeli olması gerektiğini ifade etmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu bu ay İran'ı "tam ve hızlı iş birliğine" çağımış ayrıca İran'ın silah eşiğine yaklaşan seviyelerde zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin "doğru bilgiler" vermesini ve denetçilere nükleer tesislere erişim izni sağlamasını talep etmişti.