İran, ABD ile Görüşme Teklifini Yeniden Yaptı

İRAN hükümeti, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Avrupalı bakanların dahil olacağı bir görüşme önerdiğini ancak Witkoff'un Arakçi'nin teklifini kabul etmediğini duyurdu.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklamada bulundu. Muhacirani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin New York'taki temaslarıyla ilgili, "İran, Sayın Steve Witkoff'a Avrupalı 3 bakanın (2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın katılımıyla doğrudan görüşme önerdi. Görüşmeye gelmeyen Sayın Witkoff oldu" dedi.

Muhacirani, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getiren 'snapback' mekanizmasının ortadan kaldırılmasını talep ettiğini fakat karşı tarafın mekanizmanın işletilmesini 6 ay askıya almayı teklif ettiğini belirtti. Muhacirani, "ABD'nin ısrarı 6 aylık bir ertelemeydi ancak ülkenin ulusal çıkarları göz önüne alındığında dün gece bile İran tarafından 45 günlük bir erteleme önerisi getirildi fakat bu önerimiz İsrail yanlısı lobilerin baskısı nedeniyle kabul edilmedi" ifadelerini kullandı.