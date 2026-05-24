Haberler

İran: ABD ile anlaşma hem çok uzak hem de çok yakın

İran: ABD ile anlaşma hem çok uzak hem de çok yakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, taraflar arasında muhtemel bir anlaşmanın hem çok uzak hem de çok yakın olduğunu belirtti. Pakistan'ın arabuluculuk rolüne dikkat çeken Bekayi, 14 maddelik bir mutabakat zaptı hazırlığı yapıldığını ve önceliklerinin savaşın sona ermesi olduğunu ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Taraflar arasında muhtemel bir anlaşma hem çok uzak hem de çok yakın" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran basınına, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Bekayi, Pakistan'ın son haftalarda İran ile ABD arasındaki görüşmelerde başlıca ara bulucu olarak önemli rol oynadığını bildirdi. Pakistan heyetinin başkent Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Bekayi, ziyaretin amacının İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişini sürdürmek olduğunu söyledi. Bekayi, son günlerde çeşitli maddeler ve ifadeler üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü kaydederek, "Hala anlaşmazlık konusu olan bazı başlıklar bulunuyor. Bu konular üzerinde değerlendirmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Bekayi, görüşmelerin ardından tarafların muhtemel bir anlaşmaya yaklaşıp yaklaşmadığı yönündeki soruya, "Belki anlaşma hem çok uzak hem de çok yakın, diyebilirim" yanıtını verdi.

ABD tarafının çelişkili tutumlar sergilediğini öne süren Bekayi, "Amerikalılar görüşlerini birçok kez değiştirdi ve farklı yetkililer tarafından çelişkili açıklamalar yapıldı. Bu nedenle bu yaklaşımın yeniden değişmeyeceğinden tam olarak emin olamayız. Öncelikli hedefimiz, 14 maddelik bir mutabakat zaptı hazırlamak. Bu metin savaşın sona erdirilmesi için gerekli en önemli başlıkları ve bizim için temel önem taşıyan meseleleri içerecek. Daha sonra 30 ila 60 günlük makul bir süre içinde ayrıntılar müzakere edilerek nihai anlaşmaya ulaşılacak. Şu anda tüm odağımız savaşın sona ermesidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
CHP Genel Merkezi'ndeki arbedeyi başlatan görüntüler! Kol kola girip yürüdüler

CHP Genel Merkezi’ndeki arbedeyi başlatan görüntüler ortaya çıktı
Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Burnumuzun dibinde gece yarısı saldırısı: O üs 4 roketle vuruldu
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti