İran'a iade edilen 14 mahkum Irak'taki cezaevlerinden
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İran Adalet Bakan Yardımcısı Asker Celaliyan, Irak'ta hüküm giyen 14 İranlının iki ülke arasındaki anlaşma gereği iade edildiğini açıkladı. Mahkumların kimlikleri ve suçları hakkında bilgi verilmedi.
Irak'taki cezaevlerinde bulunan İranlı 14 mahkumun iki ülke arasındaki adli işbirliği çerçevesinde İran'a iade edildiği açıklandı.
Mehr Haber Ajansına göre, İran Adalet Bakan Yardımcısı Asker Celaliyan, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Celaliyan, Irak'ta çeşitli suçlardan hüküm giyen 14 İranlının iki ülke arasında mahkumların nakledilmesine ilişkin anlaşma gereği iade edildiğini söyledi.
İranlı Bakan Yardımcısı, iade edilen mahkumların kimlikleri ve hangi suçlardan hüküm giydiklerine dair bilgi vermedi.
Söz konusu kişilerin cezalarının geri kalanını çekmek üzere İran'a nakledildiği belirtiliyor.