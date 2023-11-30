İran'a ait ikinci gemi Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırıldı

Somali açıklarında son bir haftada İran'a ait ikinci geminin, korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi. İran bandıralı bir balıkçı gemisi, Kandala'nın da içinde bulunduğu Putland eyaleti açıklarında bir grup korsan tarafından kaçırıldı. Mürettebatın tamamının yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, fidye talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Somali açıklarında son bir haftada İran'a ait ikinci geminin, korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Somali'nin Kandala Bölge Başkanı Ahmed Yusuf Khurshe, basına yaptığı açıklamada, İran bandıralı bir geminin korsanlar tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Khurshe, "İran'a ait bir balıkçı gemisi, Kandala'nın da içinde bulunduğu Putland eyaleti açıklarında bir grup korsan tarafından kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Mürettebatın tamamının yabancı uyruklu olduğunu söyleyen ???????Khurshe, mürettebatın sayısı hakkında bilgi vermedi.

Somali'nin Putland bölgesi açıklarında 25 Kasım'da Somalili ve İranlılardan oluşan 16 kişilik mürettebatın bulunduğunu İran bandıralı gemi kaçırılmıştı.

Korsanlar, mürettebatın serbest bırakılması için 400 bin dolar fidye talep etmişti.

Somali'de korsanlar, 2017'ye kadar yük gemilerine saldırı düzenleyip, fidye için kaçırırken bu tarihten itibaren korsan saldırıları azalmıştı.