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İran'a ait İHA, İsrailli milyarderin gemisine saldırdı

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ABD'li bir savunma yetkilisi, İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin, İran'a ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradığını bildirdi. İHA'nın infilak edip gemiye zarar verdiği belirtildi.

ABD'li bir savunma yetkilisi, İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin, İran'a ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradığını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, The Associated Press'e yaptığı açıklamada, İsrailli bir milyardere ait Malta bandıralı geminin, Hint Okyanusu'nda uluslararası sularda ilerlerken İran üretimi "Şahid-136" tipi İHA ile hedef alındığından şüphelenildiğini bildirdi.

İHA'nın infilak edip gemiye zarar verdiğini aktaran yetkili, geminin mürettebatında yaralanan kimsenin olmadığını kaydetti.

Durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirten ABD'li yetkili, saldırının arkasında neden İran'ın olduğunu değerlendirdiklerini açıklamaktan kaçındı.

Kaynak: AA / Dünya

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