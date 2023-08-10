İran, 5 ABD'liyi ev hapsine aldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde bulunan 5 ABD'linin ev hapsine nakledildiği ve İran'ın esir takası ve fon anlaşmasıyla söz konusu 5 ABD'liyi serbest bırakabileceği öne sürüldü.

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde bulunan 5 ABD'li ev hapsine nakledildi. Ev hapsine alınan mahkumlar arasında işadamları 51 yaşındaki Siamak Namazi ve 58 yaşındaki Emad Shargi ile İngiliz uyruklu 67 yaşındaki Morad Tahbaz bulunuyor. Hapisten çıkmasına izin verilen dördüncü ABD vatandaşının kimliği ve halihazırda ev hapsinde olan beşinci kişinin kimliği kamuoyu ile paylaşılmadı.

Namazi'nin avukatı Jared Genser yaptığı açıklamada, "İran'ın Evin Cezaevi'ndeki ABD'li rehineleri ev hapsine nakletmesi önemli bir gelişmedir. Bunun onların serbest bırakılmaları için ilk adım olmasını umsam da, bu en iyi ihtimalle sonun başlangıcı başka bir şey değil" dedi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada ise "İran'ın haksız yere gözaltına alınan beş ABD'liyi hapishaneden serbest bıraktığına ve ev hapsine aldığına dair teyit aldık." ifadelerini kullanarak, "Hepsi ABD'deki evlerine dönene kadar dinlenmeyeceğiz." dedi.

Watson, Beyaz Saray'ın bu konuda söyleyecek daha fazla bir şeyi olmadığını, çünkü nihai serbest bırakılmalar için müzakerelerin devam ettiğini ve hassas bir konu olduğunu ifade etti. Anlaşma kapsamında, çok sayıda İranlı tutuklunun serbest bırakılması ve İran'ın Güney Kore'de bulunan ve bloke edilen 6 milyar dolarlık fona yeniden erişim sağlamasına izin verilmesi bekleniyor.

Namazi, 2016 yılından bu yana ABD adına casusluk suçlaması ile İran'da tutuklu bulunuyor. Tahbaz, 2018 yılında "İran'ın ulusal güvenliğine karşı bilgi toplama" ve ABD adına casusluk yapmaktan 10 yıl, Shargi ise 2020 yılında casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası çarptırılmıştı. - TAHRAN