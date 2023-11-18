İran, 450 Bin Düzensiz Afgan Göçmeni Sınır Dışı Etti

İran, yaklaşık 450 bin düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı ederek ülkelerine gönderdiğini duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran Ulusal Göç Kurumunun düzensiz göçmenlerden sorumlu yöneticisi Cevad Hani, başkent Tahran'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Afganistanlı düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme süreciyle ilgili bilgi verdi.

Afganistan'a "geri gönderilen kişilerin İran'a yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenler olduğunu" söyleyen Hani, "Kaçak yabancı uyrukluların ülkelerine geri gönderilmesi çalışmaları bu yılın ağustos ayında başlatıldı ve bu süreç devam ediyor. Şu ana kadar kimlik belgesi veya yasal bir belgesi olmayan 450 bin kişi gönüllü olarak ülkelerine gönderildi." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkede yaklaşık 4 milyon kayıtlı göçmen olduğunun tahmin edildiğini ve bunların büyük çoğunluğunu Afganistan vatandaşlarının oluşturduğunu belirtti.

Bunların yüzde 92'sinin Tahran başta olmak üzere 8 eyalette bulunduğunu aktaran Hani, şu ana kadar izinsiz yabancı uyruklular için 1 milyon kimlik kartı çıkarılarak kayıt altına alındıkları bilgisini verdi.