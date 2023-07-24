İran, 3+3 Formatındaki Toplantıya Hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abudullahiyan, bölge ülkeleri arasındaki 3+3 formatını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek İran'ın, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da katılacağı bu toplantıya hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abudullahiyan, bölge ülkeleri arasındaki 3+3 formatını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek İran'ın, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da katılacağı bu toplantıya hazır olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı resmi törenle karşıladı.

Heyetler arasında yapılan toplantının ardından konuşan Abdullahiyan ile Mirzoyan, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri değerlendirdiklerini kaydetti.

"Kalıcı barış yumuşak bir dil gerektirir"

Ermeni mevkidaşı ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ele aldıklarını aktaran Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Kafkasya bölgesinde savaşa dayalı düzen döneminin bittiğine ve artık barışa dayalı bir düzenin kurulmasının zamanının geldiğine inanıyoruz. Kalıcı barış, hükümetler ve milletler arasında dostane ve yumuşak bir dil gerektirir."

Abdullahiyan, komşu ülkeler arasında daha fazla barış ve güvenliğin sağlanmasının bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını sağlayabileceğini ifade etti.

Azerbaycan'a yaptığı ziyaret esnasında gerçekleştirdiği görüşmelere ve Zengezur Koridoru konusuna da değinen Abdullahiyan, "Bugünkü toplantıda, mevkidaşıma Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in, Azerbaycan'ın İran ile Ermenistan arasındaki tarihi yolları kapatmayacağı konusunda güvence verdiğini anlattım." ifadelerini kullandı.

"İran 3+3 formatında toplantıya hazır"

İranlı Bakan, bazı yabancı tarafların Kafkasya bölgesindeki anlaşmazlıkları suistimal etmeye çalıştığını savunarak, "Bölge ülkeleri arasındaki 3+3 formatını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da katılacağı bu toplantıyı yapmaya hazır olduğunu beyan ediyoruz." dedi.

İran ile Ermenistan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık bir milyar dolar olduğunu kaydeden Abdullahiyan, "Ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmak için ilerliyoruz. Bunun için güzel adımlar atıldı." diye konuştu.

Abdullahiyan, Mirzoyan'ın ziyaretinin asıl amacının daha önce iki ülke arasında varılan anlaşmaların takibi olduğunu, iki ülkenin enerji, ulaşım, transit taşımacılık ve elektrik alanında da işbirliğini geliştirebileceğini aktardı.

"Almatı Deklarasyonu merkezi bir role sahip"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da bugünkü görüşmenin ana konusunun, enerji, teknoloji ve diğer alanlarda yapılan anlaşmaların uygulanması olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Güney Kafkasya'da istikrarın gerekliliği üzerinde durduklarını belirten Mirzoyan ayrıca, Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesini de ele aldıklarını ifade etti.

Mirzoyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin anlaşma çerçevesinde Almatı Deklarasyonu'nun kendileri için merkezi bir role sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı öneriyle Güney Kafkasya'da kurulacak Bölgesel İşbirliği Platformu için Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın bulunduğu 3+3 formatında toplantı için gerekli adımlar atılmış, toplantının ilki Moskova'da gerçekleştirilmişti.