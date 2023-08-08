İran, 25 yıl önceki diplomat ve gazetecinin öldürülmesi olayının aydınlatılmasını istiyor

İran Dışişleri Bakanlığı, 25 yıl önce Afganistan'ın Mezar-ı-Şerif kentinde İranlı diplomatların ve bir gazetecinin Taliban tarafından öldürüldüğü olayın boyutlarının aydınlatılması için Afgan yönetimine çağrıda bulundu. İran, olayın aydınlatılması ve terör eyleminin boyutlarının ortaya çıkarılması için kesin bir talepte bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, 25 yıl önce Afganistan'ın Mezar-ı-Şerif kentinde İranlı diplomatların ve bir gazetecinin Taliban tarafından öldürüldüğü olayın boyutlarının aydınlatılması için Afgan yönetimine çağrıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, 8 Ağustos 1998'de meydana gelen olayın yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, 8 İranlı diplomat ve 1 gazetecinin "ahlaki, insani ve uluslararası yükümlülüklere aykırı olarak Taliban tarafından öldürüldüğünü" hatırlattı.

Açıklamada, " İran'ın bu acı olayı bir kez daha kınadığı ve söz konusu terör olayının boyutlarının aydınlatılması gerektiğini kesin bir talep olarak vurguladığı" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Afganistan'daki Taliban yönetimine ülkedeki tüm kesimlerin katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yapıldı.

Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği 1990'lı yıllarda İran'ın Mezar-ı Şerif konsolosluğundaki 8 diplomat ve 1 gazeteci olmak üzere 9 kişiyi infaz etmişti. Bu olaydan sonra taraflar savaşın eşiğine gelmişti.