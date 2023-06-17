Iraklı mülteciler Türkiye'nin insani diplomasi çalışmaları sayesinde ülkelerine dönüyor

Irak'taki savaş ve iç çatışmalardan kaçarak 2014'te Suriye'ye sığınan Iraklılardan 102'si daha, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmaları sonucu ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. Suriye'ye göç etmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının insani diplomasi çalışmaları neticesinde sürüyor.

TEL Irak'taki savaş ve iç çatışmalardan kaçarak 2014'te Suriye'ye sığınan Iraklılardan 102'si daha, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmaları sonucu ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Suriye'ye göç etmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının insani diplomasi çalışmaları neticesinde sürüyor.

Yapılan görüşmelerin ardından ülkelerine gönüllü dönmek isteyen Iraklılar için dönüş planı hazırlandı.

Plan kapsamında 102 Irak vatandaşı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinden dün Türkiye'ye geçerek kendilerine tahsis edilen otobüslerle ülkelerine doğru hareket etti.

Ülkesine geri dönmenin mutluluğunu yaşayan Iraklı Um Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine yardımcı olan Türk kardeşlerine ve Irak hükümetine teşekkür etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi'nden Taner Altun, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Irak'ın Gaziantep Başkonsolosluğu koordinesinde 102 Irak vatandaşının ülkelerine uğurlandığını söyledi.

Altun, "Savaş ortamından kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklı kardeşlerimiz için kendi ülkelerine dönerek yeni bir hayat kurmalarını temenni ediyoruz." dedi.

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed de geri dönüşler bağlamında Türkiye ile Irak hükümeti arasında uzun soluklu işbirliğinin olduğunu söyledi.

Irak vatandaşlarının geri dönüşleri için destek veren taraflara teşekkür eden Majeed, gösterdikleri çaba ve uğraşlardan dolayı insani yardım kuruluşlarına da teşekkürlerini iletti.

Suriye'deki Iraklılar

DEAŞ'ın Irak'ın Musul, Anbar ve Salahaddin eyaletlerini işgal etmesi üzerine on binlerce Iraklı, 2014'te Suriye'ye göç etmişti.

Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası yüzlerce Iraklı, Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki alanlardan kaçarak muhaliflerin kontrolündeki harekat bölgesine sığınmıştı.

Suriye'ye kaçan yüzlerce Iraklı, daha önce de Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine kavuşmuştu.