Irak ve İran Ortak Sınırlara İlişkin Güvenlik Anlaşması İmzaladı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile görüşerek, iki ülke arasındaki ortak sınırların güvenliği için bir anlaşma imzaladı. Ayrıca, bölgesel işbirliği ve demir yolu bağlantıları konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.

IRAK ve İran'ın, ortak sınırlara ilişkin güvenlik anlaşması imzalandığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Bağdat'ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldiği bildirildi. Sudani'nin görüşmede, Irak'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını reddeden, bölgesel ve uluslararası düzeyde çatışmaların tırmanmasına yol açacak adımlara karşı tutumunu yineleyerek, Irak'ın ABD-İran diyaloğu yönündeki tutumunu teyit ettiği aktarıldı.

Ali Laricani ise hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirme ve sürdürme isteğini belirterek, özellikle yolcu taşımacılığı için demir yolu bağlantısı ile bölgedeki büyük koridorlar ve Kalkınma Yolu projesine entegrasyon konularına önem verdiklerini söyledi.

Görüşmede, iki ülkenin ortak sınırlarının güvenliği için anlaşma imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
