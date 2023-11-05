Irak ve İran Dışişleri Bakanları Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail saldırıları ve savaşın yayılmasının önlenmesi konuşuldu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. İkili arasındaki telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler ve İsrail saldırıları ele alındı.

Gazze'deki sivillerin hedef alınmasıyla savaşın yayılması tehlikesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Abdullahiyan, ülkesinin diplomatik girişimlerine değindi. ABD'nin "Siyonist rejimine" sağladığı desteğin savaşın tırmanmasına neden olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in özellikle kadın ve çocukları hedef alan katliama devam ettiğini dile getirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise, savaşın yayılmasının önlemesi gerektiğini belirterek, Filistin halkını desteklemek ve saldırıları durdurmak için İran ile ortak tutum ve koordineli çalışmanın önemine vurgu yaptı. - BAĞDAT