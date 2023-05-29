Irak Ulusal Hikmet Akımı lideri Hekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Irak'ta Şii lider ve Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Şii lider Hekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmek için Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Irak'ta Şii lider ve Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Şii lider Hekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmek için Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Hekim, mesajında, "Türkiye'de demokrasi tecrübesinin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeniden seçilmesi ve liderliğini yaptığı Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanmasından dolayı Türk milletini tebrik ediyorum. Türkiye'nin Irak başta olmak üzere tüm komşularıyla mevcut iyi ilişkilerinde gelişme, dostluk ve yardımlaşmanın gelişmesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi