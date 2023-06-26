Irak'ta Uyuşturucu Bağımlıları İçin İlk Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için ülkenin ilk rehabilitasyon merkezinin açılışı yapıldı. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, ülkede giderek artan uyuşturucu ticareti ve kullanımı sorununa çözüm bulmak için ciddi adımların atılmaya başlandığını söyledi.

Irak'ın Kerkük kentinde, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için ülkenin ilk rehabilitasyon merkezinin açılışı yapıldı.???????

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede giderek artan uyuşturucu ticareti ve kullanımı sorununa çözüm bulmak için ciddi adımların atılmaya başladığını söyledi.

Uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için ülkenin ilk rehabilitasyon merkezinin Kerkük'te açıldığını aktaran Nuri, bu merkezde yüzlerce kişinin tedavi göreceğini ifade etti.

Nuri, ayrıca Kerkük hapishanelerinde yaklaşık 200 kişinin "madde bağımlılığı" suçundan tutuklu olduğunu aktardı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkede giderek yaygınlaşan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için ciddi adımlar atılacak. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda, madde bağımlısı olup rehabilitasyon merkezine başvuran kişiler hakkında cezai işlemler yapılmayacak."

Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi de Irak'ta uyuşturucu maddenin özellikle devrik lider Saddam Hüseyin yönetiminden sonra yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.

Kerkük'ün daha önce bu maddelerin ticareti için sadece bir geçiş noktası olduğuna dikkati çeken Salihi ancak son 5 yılda artık Kerkük'te de madde bağımlılarının oranının arttığını belirtti.

Uyuşturucu maddesinin Irak'ta varlık gösteren PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin gelir kaynağı haline geldiğini vurgulayan Salihi, "PKK ve DEAŞ hem memleketin güvenliğini bozuyor hem de halkı zehirliyor." dedi.

Salihi, terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde de uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu söyledi.

Irak Meclisinde, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu kurdukları bilgisini veren Salihi, Komisyonun araştırmalarına göre ülke genelinde 18 ila 25 yaş arası gençlerin yüzde 35'inin madde bağımlısı olduğunu aktardı.

Salihi, bu oranı "korkunç" şeklinde niteleyerek, Irak genelinde uyuşturucu maddesi kullanan, taşıyıcılığını ve ticaretini yapan yaklaşık 20 bin kişinin hapis cezasına mahkum edildiklerini dile getirdi.