Irak'ta trafik kazasında 16 İranlı hayatını kaybetti
Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca 13 kişi yaralandı ve hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun İran vatandaşı olduğu belirtildi.
Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında çoğu İranlı 16 kişi yaşamını yitirdi.
Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Duceyl-Samarra yolu üzerinde seyreden bir yolcu otobüsü devrildi.
Kazada, 16 kişi yaşamını yitirdi, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.
INA'da kazanın nedenine ilişkin detay verilmezken hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun İran vatandaşı olduğu açıklandı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Dünya