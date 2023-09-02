Irak'ta trafik kazasında 16 İranlı hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca 13 kişi yaralandı ve hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun İran vatandaşı olduğu belirtildi.