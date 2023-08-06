Irak'ta Telegram Kapatıldı

Irak hükümeti, devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine Telegram'ı kapatma kararı aldı. Kararın gerekçesi, devlete ait özel belgelerin sızdırılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin korunmasıdır. İran destekli Şii milisler ise bu karara sert tepki göstermektedir.