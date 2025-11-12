Haberler

Irak'ta Seçimlerin İlk Sonuçları: Başbakan Sudani'nin Koalisyonu Önde

Güncelleme:
Irak'ta yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Başbakan Muhammed Sudani'nin liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu yaklaşık 50 sandalye kazanarak en fazla oyu aldı. Seçimlere katılım oranı ise tahminlerin üzerine çıkarak %55'e ulaştı.

(ANKARA)- Irak'ta yapılan parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarına göre, Irak Başbakanı Muhammed Sudani'nin liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu 50 sandalye kazanarak seçimlerin birincisi oldu.

Irak'ta yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların açılması ile başlanan oy sayımları hala devam ederken, yerel medyaya yansıyan haberlere göre ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Irak Başbakanı Muhammed Sudani'nin liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun parlamento seçimlerinde yaklaşık 50 sandalye kazanarak seçimlerin birincisi olduğu iddia edildi.

Fransız haber Ajansı AFP'ye konuşan Sudani'ye yakın bir kaynak, İmar ve Kalkınma Koalisyonu için "Seçimlere katılan tüm partiler ve ittifaklar arasında en fazla sandalye kazanan grup oldu" ifadelerini kullandı.

Ancak Sudani seçimleri kazanırsa bile tekrar hemen başbakan olmayacak. Irak'ta hükümet kurma süreci, liderlerin milletvekilleri arasındaki müzakerelerle seçilmesi ile belirleniyor. Ayrıca kaynak, koalisyonun yaklaşık 50 milletvekilliği elde ettiğini ifade etti.

Katılım oranı tahminlerden fazla

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, seçmenlerin yüzde 55'inden fazlası sandığa gitti. Sandığa giden vatandaş oranı seçim öncesinde bazı analistler ve anketçiler tarafından "yüzde 40'ın altında kalabilir" şeklinde tahmin edilmişti. Irak'taki seçim sonuçlarının, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından bu akşam açıklanması bekleniyor.

Başkent Bağdat'ta Sudani'nin listesi önde

Irak'ın başkenti Bağdat, 69 genel, 2 kota olmak üzere toplam 71 sandalye ile temsil ediliyor. Şu ana kadar aktarılan sonuçlara göre İmar ve Kalkınma Koalisyonu, 18 sandalye kazanarak Bağdat sandalyelerinin yüzde 25 kadarını elde etti.

Sudani'nin listesini, Nuri Maliki'nin Hukuk Devleti Partisi ve Muhammed Halbusi'nin liderliğindeki Takaddum Partisi'nin 9'ar sandalye ile takip ettiği iddia edildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Irak Türkmen Cephesi (ITC) listesi Kerkük'te toplam 59 bin civarı oy aldı. Buna göre ITC, Irak Parlamentosu'na 2 vekil gönderecek. Erbil ve Duhok bölgelerinde ise resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) her iki vilayette birinci sıraya yerleşti. Kerkük'te ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), yaklaşık 158 bin oy ile birinci parti pozisyonunda.

Kaynak: ANKA / Dünya
