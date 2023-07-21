Irak'ta Sadr Hareketi, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıyı Protesto Etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi mensupları, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı protesto etti. Sadr taraftarları, cuma namazı sonrası bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim taşıdı ve İsveç'in başkenti Stockholm'deki eylemlere tepki gösterdi. Ayrıca LGBT bayraklarını da ateşe veren göstericiler, İsveç yönetimini protesto etti. Irak hükümeti ise İsveç Büyükelçisi'ni ülkeyi terk etmeye çağırdı ve Ericsson şirketinin lisansını iptal etti.