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Irak'ta oto yıkamacı kazası: Çalışan ezildi

Dünya Haberleri

Irak'ta bir oto yıkama servisinde ayağı gaz pedalına takılan işçi, hızla duvara çarpıp bir çalışanı ezdi. Çalışanın ağır yaralandığı belirtildi.

- Irak'ta ayağı gaz pedalına takılan oto yıkamacı, çalışanı ezdi

ERBİL - Irak'ta bir oto yıkama servisinde ayağı gaz pedalına takılan işçi, hızla duvara çarpıp bir çalışanı ezdi. Çalışanın ağır yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Erbil kentine bağlı Kasnazan kasabasında oto yıkama servisinde feci bir kaza meydana geldi. Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Fadel Haji yaptığı açıklamada, aracı yıkama alanına doğru süren çalışanın ayağının gaz pedalına takılması sonucu duvara çarpıp iş arkadaşını ezdiğini söyledi. Kazada ağır yaralanan çalışanın hastaneye kaldırıldığını ifade eden Haji, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Dünya

Erbil Irak Dünya Haberler

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