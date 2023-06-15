Irak'ta Oto Yıkama Servisinde Feci Kaza: Bir Çalışan Ağır Yaralandı

Irak'ın Erbil kentine bağlı Kasnazan kasabasında bir oto yıkama servisinde çalışanın ayağı gaz pedalına takılması sonucu duvara çarpıp bir çalışanı ezmesi sonucu ağır yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Irak'ta bir oto yıkama servisinde ayağı gaz pedalına takılan işçi, hızla duvara çarpıp bir çalışanı ezdi. Çalışanın ağır yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Erbil kentine bağlı Kasnazan kasabasında oto yıkama servisinde feci bir kaza meydana geldi. Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Fadel Haji yaptığı açıklamada, aracı yıkama alanına doğru süren çalışanın ayağının gaz pedalına takılması sonucu duvara çarpıp iş arkadaşını ezdiğini söyledi. Kazada ağır yaralanan çalışanın hastaneye kaldırıldığını ifade eden Haji, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. - ERBİL