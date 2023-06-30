Irak'ta İsveç Büyükelçiliği Protesto Edildi

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı yüzlerce kişi, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle İsveç'i protesto etti. İsveç Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, İsveç Büyükelçisinin ülkeden kovulmasını talep etti. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protestoda, LGBT simgesi olan renkleri çizen göstericiler, flamaları ateşe verdi. Olayın ardından Irak'ta da devlet yetkilileri ve farklı gruplar olayı kınayarak açıklamalarda bulundu.

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı yüzlerce kişi, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle İsveç'i protesto etti.

Başkent Bağdat'ın merkezinde yer alan İsveç Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

İsveç Büyükelçisinin ülkeden kovulmasını talep eden pankartlar taşıyan Iraklı göstericiler, "Kur'an'a evet" sloganları attı.

LGBT'yi simgeleyen renkleri çizerek üzerinden geçen göstericiler, söz konusu flamaları da ateşe verdi.

Güvenlik güçleri, göstericilerin eylemi sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Irak'ta da devlet yetkilileri ve farklı gruplar olayı kınayarak, çeşitli açıklamalar yapmıştı.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatı vermişti.???????

Mukteda Sadr'ın çağrısı sonrası da perşembe günü bir grup İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğini basarak, binanın çatısına çıkmıştı.