Irak'ta DEAŞ Saldırısı: 2 Asker Hayatını Kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırıda 2 Irak askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak Hükümeti Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Tel el-Verid bölgesinde Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda iki Irak askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.