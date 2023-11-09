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Irak'ta DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne İHA saldırısı

Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı, yaralanma ya da hasar oluşmadı.