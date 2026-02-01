Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi

IRAK Meclisi'nde cumhurbaşkanı seçimi için yapılacak oturumun bir kez daha ertelendiği bildirildi.

Irak basını, bugün yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçiminin meclis oturumunda yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Oturum, 27 Ocak'ta da yeterli milletvekili sayısına ulaşılamaması nedeniyle yapılamadı.