Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi

Irak Meclisi'nde, bugün yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçim oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için bir kez daha ertelendi. Geçmişte de 27 Ocak'ta benzer sebeplerle oturum yapılamamıştı.

IRAK Meclisi'nde cumhurbaşkanı seçimi için yapılacak oturumun bir kez daha ertelendiği bildirildi.

Irak basını, bugün yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçiminin meclis oturumunda yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Oturum, 27 Ocak'ta da yeterli milletvekili sayısına ulaşılamaması nedeniyle yapılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
