Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi
Irak Meclisi'nde, bugün yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçim oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için bir kez daha ertelendi. Geçmişte de 27 Ocak'ta benzer sebeplerle oturum yapılamamıştı.
