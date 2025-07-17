Irak'ta Alışveriş Merkezindeki Yangında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

IRAK'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın doğusundaki Kut kentinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı. Yangında alışveriş merkezindeki 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vasit Valisi Muhammed el-Miyahi, yangın sonucu yaralananların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.