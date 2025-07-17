Irak'ta Alışveriş Merkezindeki Yangında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak'ta Alışveriş Merkezindeki Yangında 50 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kut kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

IRAK'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın doğusundaki Kut kentinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı. Yangında alışveriş merkezindeki 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vasit Valisi Muhammed el-Miyahi, yangın sonucu yaralananların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Suriye'ye girer girmez İsrail bayraklarını asmaya başladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama

Kan donduran vahşette çok sayıda tutuklama kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.