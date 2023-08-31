Irak'ta ABD Vatandaşı Öğretmenin Katillerine Ömür Boyu Hapis Cezası

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen yıl ABD vatandaşı Stephen Troell'i öldürmekten suçlu bulunan 5 kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Troell'i öldürme suçlamasıyla yargılanan bir İran vatandaşı ile 4 Iraklı hakkındaki kararını verdi. ABD vatandaşı Troell'in öldürülmesinde parmağı olan 4 Iraklının daha arandığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen yıl ABD vatandaşı Stephen Troell'i öldürmekten suçlu bulunan 5 kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme, Troell'i öldürme suçlamasıyla yargılanan bir İran vatandaşı ile 4 Iraklı hakkındaki kararını verdi.

Mahkeme, söz konusu 5 kişinin ömür boyu hapsine hükmetti.

Ayrıca ABD vatandaşı Troell'in öldürülmesinde parmağı olan 4 Iraklının daha arandığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan ABD vatandaşı Stephen Troell, 7 Kasım 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.