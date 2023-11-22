Irak'ta ABD saldırısında 8 Haşdi Şabi üyesi öldü

Irak'ın Babil vilayetinde düzenlenen ABD hava saldırısında 8 İran destekli Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıya karşılık olarak Irak'taki ABD üsleri vurulmaya devam ediyor.

Irak'ta ABD saldırısında ölen İran destekli Haşdi Şabi üyesinin 8 olduğu, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, Babil vilayetindeki Curf el-Sahar bölgesinde düzenlenen ABD hava saldırısında ölenlerin sayısının 8 olduğu, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Haşdi Şabi Füzeler Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan açıklamada, hava saldırısında Haşdi Şabi güçlerinden 3 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Haşdi Şabi üyelerinden 6 kişi için Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi.

Irak hükümeti de "egemenlik ihlali" olarak nitelendirdiği söz konusu saldırıyı kınamıştı.

Irak'taki Şii milis gruplar, İsrail'in Gazze'yi bombalamaya başladığı 7 Ekim'den bu yana ülkedeki ABD üslerine saldırılar düzenliyor.

ABD de ise Irak'taki Haşdi Şabi mevzilerini vurarak bu saldırılara karşılık veriyor.