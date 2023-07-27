Üye Girişi
Haberler

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait askeri helikopter düştü

Dünya Haberleri

Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.15 sıralarında Erbil kenti yakınlarında eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazada can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve helikopterdeki 2 kişinin yara almadan kurtulduğu kaydedildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ERBİL

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait askeri helikopter düştü.

Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.15 sıralarında Erbil kenti yakınlarında eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazada can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve helikopterdeki 2 kişinin yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Irak Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title