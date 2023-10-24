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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak'ın batısında yer alan Anbar'da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda herhangi bir hasar veya can kaybı olmadığı bildirildi.