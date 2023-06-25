Irak'ta 315 uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı tutuklandı

Irak İçişleri Bakanlığı, son yedi günde gerçekleştirilen operasyonlarda 315 uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısını tutukladığını duyurdu. Operasyonlarda ayrıca 83 terör şüphelisi tutuklandı ve 22 kilogram narkotik kristal ele geçirildi.

BAĞDAT, 25 Haziran (Xinhua) -- Irak İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin son yedi günde 315 uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısını tutukladığını duyurdu.

Bakanlığın istihbarat kurumu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kuruma bağlı güçlerin bir hafta süren baskınlarda Bağdat'ta ve Irak'ın diğer vilayetlerinde 22 kilogram narkotik kristal ele geçirdiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca baskınlarda 83 terör şüphelisinin tutuklandığı, 102 silahın ele geçirildiği, ham petrol ve türevlerinin kaçakçılığında kullanılan altı tesise ve 21 araca el konulduğu dile getirildi.

Bir hafta süren operasyon, bakanlığın Kasım 2022 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında Irak genelinde yürüttüğü ve 8.676 uyuşturucu satıcısı ile kullanıcısının tutuklandığı onlarca baskından sonra geldi.

Açıklamada, söz konusu dönemde 9,27 milyon Captagon hapı da dahil olmak üzere çeşitli türlerdeki 406.000 kilogramdan fazla uyuşturucunun yanı sıra 456 silah, 118 el bombası ve 808 otomobile el konulduğu kaydedildi.

2003'teki ABD işgalinden bu yana ülkeyi saran kaos ve çatışmalar yüzünden, son 20 yılda başa geçen Irak hükümetleri uyuşturucu tehdidiyle yeterince mücadele edemiyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Mayıs ayında yaptığı açıklamada "uyuşturucuyla mücadelenin" terörle mücadele kadar önemli olduğunu söylemişti.

Es-Sudani, uyuşturucu ticaretinin terörün ana finansman kanallarından biri olduğunu ve uyuşturucu dolaşımının terörün gölgesi altında büyüdüğünü vurgulamıştı.