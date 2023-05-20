Irak'ta 19 Mayıs etkinliği düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin ile Türkmen siyasiler, gençler ve öğrenciler katıldı.

Irak'ın Erbil kentinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Erbil Ofisinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin ile Türkmen siyasiler, gençler ve öğrenciler katıldı.

Başkonsolos Yakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "(19 Mayıs) Bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih." ifadelerini kullandı.

"(19 Mayıs) Birinci Dünya Savaşı'nın ardından varlık mücadelesi veren Türk milletinin kurtuluş ümidinin, o ateşin yandığı tarihtir." diyen Yakut, bu mücadelenin daha sonra dünyanın çeşitli yerlerindeki milletlere de umut ve ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Türkmen Bakan Maruf da 19 Mayıs'ın önemli bir tarih olduğuna işaret ederek, "Biz de Iraklı Türkmenler olarak Türk dünyasının bir parçasıyız. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta olan Türkmenlere sahip çıkmıştır, büyük destek sağlamıştır ve bizi yalnız bırakmamıştır." dedi.

Bugünün Irak Türkmenleri için manevi bir anlam da taşıdığını vurgulayan Maruf, "19 Mayıs Bayramı, Kerkük başta olmak üzere bütün Türkmeneli bölgesinde gençlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından kutlanır." diye konuştu.