Irak'ta 11 Kasım Seçim Sonuçları: Sudani'nin Koalisyonu Birinci

Güncelleme:
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 11 Kasım'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçlarını açıkladı. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu en fazla oyu alarak birinci geldi. Kürdistan Demokrat Partisi ise Kürdistan Bölgesi'nde en güçlü parti konumunu korudu.

(ANKARA) - Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 11 Kasım'da Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçlarını başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Komisyon, 11 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde katılım oranının yüzde 56,11 olduğunu bildirdi. Yayımlanan sonuçlara göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin liderliğini yaptığı İmar ve Kalkınma Koalisyonu en fazla oyu alarak seçimlerde birinci sıraya yerleşti. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise 1 milyonun üzerinde oy toplayarak Kürdistan Bölgesi'nde en güçlü parti konumuna geldi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 11 Kasım'da yapılan parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçlarını ve yüzde 56,11'lik katılım oranını Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısında, Konsey Başkanı Yargıç Ömer Ahmed Muhammed ile komiserlik üyelerinin katılımıyla duyurdu.

Sudani'nin liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci

Başkent Bağdat'ta yapılan seçimlerde, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci sırada yer aldı. Eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Takaddum Partisi ikinci olurken, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu üçüncü sırayı elde etti. Sudani'nin koalisyonu ayrıca Necef ve Kerbela kentlerinde de seçimlerden birinci olarak çıktı.

Musul, Erbil ve Duhok'ta KDP z irvede

Musul'da Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oyların büyük bölümünü alarak seçimlerden birinci çıktı. KDP aynı şekilde Erbil ve Duhok'ta da oyların çoğunluğunu elde ederek birinci parti konumunu korudu.

Öte yandan, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Süleymaniye'de birinci, Erbil'de ise ikinci parti oldu.

