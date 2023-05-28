Irak Meclis Başkanı Halbusi ve diğer Iraklı liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve diğer Iraklı liderler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Meclis Başkanı Halbusi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi tecrübesinin Türkiye'de başarılı olmasından dolayı komşu ülke ve kardeş millet Türk milletini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Halbusi, mesajına şöyle devam etti:

"Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Her iki ülke, Irak ve Türkiye'nin birçok alanda yardımlaşmasını temenni ederek, Türkiye için gelişme ve ilerlemenin devamını dilerim."

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'dan tebrik

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'ye yakışır bir şekilde sükunet ve demokrasiye uygun olarak gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verdi.

Turan, seçim sonucunun Türkiye başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını dileyerek, "13. Cumhurbaşkanı görevine seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Irak Türkmen Cephesi, Irak Türkleri ve şahsım adına tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Türkmen Bakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Türkmen Bakan Maruf, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder ve başarılar dileriz. Millet karar verdi, Türkiye kazandı. Bu seçimde Türkiye'nin demokrasi ve iradesi kazandı. Seçimin kaybedeni yok, kazanan Türkiye oldu. Yüce Allah Türkiye'yi korusun ve yüceltsin."

Iraklı Sünni liderden seçim tebriği

Irak Meclisindeki Sünni Es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de bir demokrasi tecrübesinin başarıyla sonuçlanmasından dolayı kardeş Türk milletini tebrik ederim. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve partisi Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarını tebrik ediyorum. Zafer sizin ve hüsran da düşmanlarınızındır." ifadelerini kullandı.

Kerkük Valisi Rakan Said de yayımladığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Said açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş ülke ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyoruz. Yeni dönemde iki ülke, Irak ile Türkiye arasındaki yardımlaşmanın artması, yardım ve destekte Irak ve Kerkük'e öncelik tanınması ve Türk şirketlerinin Kerkük'ün yeniden kalkınmasında daha fazla rol almasını temenni ediyoruz."