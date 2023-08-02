Irak, Kuveyt ile Sınırların Yeniden Çizileceği İddialarını Reddetti

Irak Hükümeti, Irak ile Kuveyt arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve siyasi amaç taşıdığını açıkladı. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, sınırların 1994 yılında çizildiğini ve bu durumun değiştirilmediğini belirtti. Avvadi, tartışmaların asılsız olduğunu ve siyasi malzeme olarak kullanıldığını savundu.

Irak, Kuveyt ile arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve siyasi amaç taşıdığını açıkladı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Avvadi, "Irak ile Kuveyt arasındaki sınırların çizilmesi meselesi 2003 sonrası siyasi malzeme haline geldi." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki sınırların 1994 yılında çizildiğini hatırlatan Avvadi, bunun daha sonra gelen hiçbir hükümet tarafından değiştirilmediğini kaydetti.

Avvadi, bu konuyla ilgili tartışmalar ve iddiaların asılsız olduğunu, bunların "siyasi malzeme ve şantaj" amaçlı kullanıldığını savundu.

Irak'ta son zamanlarda özellikle sosyal medyada, Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceğine ilişkin iddialar gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Ülkenin güneyindeki Basra'da bir grup gösterici söz konusu iddiaları protesto etmeye hazırlanıyor.