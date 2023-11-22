Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Gazze'ye Yardım Gönderilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Barzani Yardım Vakfı, Gazze'ye 2 bin 500 gıda kolisi, 200 sağlık kolisi ve 200 elbise kolisinden oluşan toplam 14 tonluk yardım gönderecek. Yardımlar uçakla Mısır'a, oradan da Refah Sınır Kapısı'na gönderilecek ve Gazzelilere dağıtılacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Barzani Yardım Vakfı, Gazze'ye 2 bin 500 gıda kolisi, 200 sağlık kolisi ve 200 elbise kolisinden oluşan toplam 14 tonluk yardım gönderecek.

Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed, Erbil'de Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri ile düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye yönelik insani yardım kampanyalarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Ahmed, bölgedeki herhangi bir insani duruma karşı hazır beklediklerini söyledi.

Gazze için yardım toplamaya devam ettiklerini kaydeden Ahmed, "Yardımlar 2 bin 500 gıda kolisi, 200 sağlık kolisi ve 200 elbise kolisi olmak üzere 14 tondan oluşuyor. Uçakla Mısır'a, oradan da Refah Sınır Kapısı'na gönderilecek ve Gazzelilere dağıtılacak." diye konuştu.

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri de yardımları için Barzani Yardım Vakfına teşekkürlerini ileterek, "Bu bizim için yeni bir şey değil. Bölge her zaman Filistin halkına yardım elini uzatmıştır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Hazuri, bölgedeki insani krize ilişkin şunları söyledi:

"Şu an yaklaşık yarım milyon Filistinli yemeksiz ve sussuz. Tıbbi yardımdan ve günlük hizmetlerden yoksunlar. Doktor ve acil yardım ekiplerinin gerekli malzemelere ihtiyacı var. Bugün görüyorsunuz ki Filistinliler moloz yığınlarının altında. Filistinliler çıplak elleriyle bu molozları kaldırıp akrabalarını, yakınlarını kurtarmaya çalışıyor."