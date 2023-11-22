Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Harir Askeri Hava Üssü'ne SİHA ile saldırı düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarında yer alan ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarında yer alan ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne bir kez daha silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

İran yanlısı Şii gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, saldırının sorumluluğu üstlenilerek, "Saldırı düşmanların Gazze'deki kardeşlerimize yaptığı saldırıların karşılığıdır" denildi.

Irak İslami Direnişi, en son 17 Kasım'da söz konusu üssü silahlı insansız hava aracıyla hedef almıştı. - ERBİL