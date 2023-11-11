Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Din Adamları İsrail'in Filistin'de Soykırım Yaptığını Belirtti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki din adamları, İsrail'in Filistin'de 'soykırım' yaptığını belirterek mazlum Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan din adamları, zalimlerin Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımın ardından emellerine ulaşmamasını temenni ettiklerini ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) din adamları, İsrail'in Filistin'de "soykırım" yaptığını belirterek mazlum Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Erbilli din adamı Seyid Ahmed Pencivini, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allah'tan "zalimlerin belini kırmasını" dilediğini söyledi.

Pencivini, "Zalimlerin Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımın ardından emellerine ulaşmamasını temenni ediyoruz. O zalimler hastaneleri, okulları, üniversiteleri bombaladı. Onlar, çocukları öldürmede kahramandır. ABD ve AB'den de destek alıyorlar." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "asimetrik bir savaş" olarak değerlendiren Pencivini, "Denizden, karadan ve havadan ne kadar güçleri varsa Filistin'e karşı acımasızca kullanıyorlar." diye konuştu.

Pencivini, İslam ülkelerindeki halkların canları ve malları ile mazlum Gazze halkının yanında olduğunu dile getirdi.

IKBY'deki bir başka din adamı Kemal Zengene de İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı uluslararası hukukta yasaklanan silahları bile kullandığına dikkati çekti.

Zengene, "Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm din adamları mazlum Gazze halkının yanındadır. İsrail, zulmediyor ve katlediyor; Filistinliler ise kendilerini savunuyor. ABD, binlerce kilometre uzaktan gelip İsrail'e yardım ediyor." ifadelerini kullandı.