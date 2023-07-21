Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İsveç'teki Temsilciliğini Durdurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası, Stockholm'deki temsilciliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. IKBY Dış İlişkiler Dairesi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası, Stockholm'deki temsilciliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, " İsveç'in başkenti Stockholm'de mübarek Kur'an-ı Kerim'e ikinci kere yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırının da kınandığı belirtilen açıklamada, Irak hükümetinin aldığı kararlardan sonra IKBY Dış İlişkiler Ofisinin de Stockholm'deki hükümet temsilciliğinin aktivite ve faaliyetlerini durdurduğu kaydedildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika adlı şahıs Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika, dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle Irak yönetimi dün İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istemişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığına Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı da geri çekmesi talimatı vermişti.