Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, "terörist eylemlerin engellenmesi için uluslararası iş birliği çağrısında" bulundu.

IKBY Hükümet Sözcülüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, terör saldırısının kınandığı belirtilerek, IKBY Hükümetinin, tüm şiddet ve terör eylemlerine yönelik değişmez tutumunu bir kere daha vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, IKBY'nin, dünyada terörün, terörist düşüncelerin ve eylemlerin engellenmesi için uluslararası koordinasyon ve iş birliği çağrısında bulunduğu ifade edildi.