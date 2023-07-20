Irak, İsveç ile diplomatik ilişkilerini kesiyor

Irak, Kur'an Kerim ile Irak bayrağının yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerini keserek, İsveç Büyükelçisi'nin Irak'ı terk etmesini istedi.

Irak, Kur'an Kerim ile Irak bayrağının yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerini keserek, İsveç Büyükelçisi'nin Irak'ı terk etmesini istedi.

Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Kur'an'ı Kerim'in ikinci kez yakılmasının yanı sıra Irak bayrağının da yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesine karar verildiği duyuruldu. El-Avvadi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin İsveç Büyükelçisi Jessica Svrdström'ün Irak'ı terk etmesini istediğini, Irak Dışişleri Bakanlığı'na ise İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Irak Maslahatgüzarı Bivam Casim İbrahim'in çekilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Geçen Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an'ı Kerim'i yakan Irak uyruklu Salvam Momika, Irak'ın İsveç Büyükelçiliği binası önünde Kur'an ile Irak bayrağını yakma eylemi için izin aldığını açıklamıştı. Açıklamadan birkaç saat sonra yüzlerce Sadr Grubu yanlısı sabah erken saatlerde İsveç Büyükelçiliği binasını basarak ateşe vermişti. Protestocular, büyükelçiliğin kapatılmasına kadar eylemlerini devam ettireceklerini açıklamıştı. - ERBİL