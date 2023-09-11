Irak'ın Kerkük ve Duhok kentlerinde meydana gelen depremlerde can ya da mal kaybı olmadı

Irak'ın Kerkük ve Duhok kentlerinde birer dakika arayla meydana gelen 4,7 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.

Irak'ın Kerkük ve Duhok kentlerinde birer dakika arayla meydana gelen 4,7 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.

Irak Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Merkezi, gece saatlerinde Kerkük ve Duhok kentlerinde meydana gelen depremlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, yerel saatle 00.43'te merkez üssü Kerkük'ün güneyindeki Tuzhurmatu ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, hemen sonra saat 00.44'te de Duhok'un 44 kilometre kuzeyinde Irak-Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Birer dakika arayla meydana gelen depremlerde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu belirtmişti.