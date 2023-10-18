Irak'ın Erbil kentinde İHA düştü

Irak'ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünün de bulunduğu Harir kasabasındaki boş bir alana bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünün de bulunduğu Harir kasabasındaki boş bir alana bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Harir'in Batas köyünde boş bir alana öğleden sonra saat 12.18'de bomba yüklü bir İHA'nın düştüğü, olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Erbil'in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Harir kasabasında, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir üs bulunuyor.