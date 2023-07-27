Irak'ın Erbil kentinde askeri helikopter düştü
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Erbil'in Gwer nahiyesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyona ait askeri bir helikopter teknik arıza nedeniyle düştü. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Irak'ın Erbil kentinde askeri bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Gwer nahiyesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyona ait askeri bir helikopter düştü.
İlk bilgilere göre helikopterin eğitim sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Olaya ilişkin koalisyon güçleri ya da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Dünya