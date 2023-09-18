Irak'ın Erbil kenti yakınlarında boş bir eve roket düştü

Irak'ın Erbil kenti yakınlarında boş bir eve roket düştüğü belirtildi. Roketin patlamaması ve can kaybına yol açmaması sevindirici bir durum olarak değerlendirildi. Olayın sorumlusu henüz tespit edilemedi.

Irak'ın Erbil kenti yakınlarında boş bir eve roket düştüğü belirtildi.

Erbil'e yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Musul'un Gwer Nahiyesi Müdürü Mesud Nuri, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Nuri, Sifeye köyünde boş bir eve düşen roketin patlamadığını ve can kaybına yol açmadığını söyledi.

Iraklı yetkili, "Şu ana kadar roketin kim tarafından veya nereden atıldığını tespit edemedik. Ancak araştırma devam ediyor." dedi.