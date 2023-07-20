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Irak Hükümeti, İsveç Büyükelçisini Ülkeden Çıkarmasını İstedi

Dünya Haberleri

Irak hükümeti, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi. İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı'na ayrıca Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.

Irak hükümeti, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı'na ayrıca Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Dünya

Dışişleri Bakanlığı Bağdat İsveç Irak Dünya Haberler

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