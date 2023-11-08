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Irak Hükümeti Gazze Hastanelerine Yakıt Bağışında Bulunacak

Irak hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldı. İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle insani kriz yaşanan Gazze'de birçok hastane yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışamaz durumda.